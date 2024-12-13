Хуже всего положение в Нефтяниках.

Сегодня, 13 декабря, Омск сковали пятничные 8-балльные пробки. По данным на 18:45, заторы образовались на Красном Пути и Волховстроя, на улицах Герцена, Орджоникидзе и Кемеровской. Также есть небольшая пробка на улице Думской, Богдана Хмельницкого, на съезде с Ленинградского моста в сторону центра и на проспекте Маркса на участке от ОмГУПСа до «Каскада».

На Левобережье омичи традиционно стоят в пробках на улицах Конева и 70 лет Октября. Что касается Нефтяников, то здесь ситуация особенно тяжелая. Образовался затор на улицах, которые находятся в районе моста имени 60-летия ВЛКСМ.

Пробка есть на проспекте Королева на участке от улицы Химиков до улицы Заорзерной, на Заозерной и 2-й Поселковой, на бульваре Инженеров и бульваре Петухова. Кроме того, затор на проспекте Мира идет от остановки «Нефтезаводская» до поворота на мост 60-летия ВЛКСМ. Также в пробке стоит Красноярский тракт.

Фото: скриншот Яндекс Карты