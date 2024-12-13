Омск-Информ
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·Общество

Он участвовал в специальной военной операции с мая по ноябрь.
Завтра в селе Троицком Омского района состоится прощание с погибшим на СВО местным жителем Александром Генкельманом. Как сообщает администрация Троицкого сельского поселения, Александр подписал контракт и добровольно ушел на военную службу в мае 2024 года. Он получил смертельное ранение 21 ноября.
Траурный митинг и прощание состоятся 14 декабря в 11:00 по адресу: село Троицкое, улица Новая, 36а (Дом культуры).
·Общество

Он участвовал в специальной военной операции с мая по ноябрь.
Завтра в селе Троицком Омского района состоится прощание с погибшим на СВО местным жителем Александром Генкельманом. Как сообщает администрация Троицкого сельского поселения, Александр подписал контракт и добровольно ушел на военную службу в мае 2024 года. Он получил смертельное ранение 21 ноября.
Траурный митинг и прощание состоятся 14 декабря в 11:00 по адресу: село Троицкое, улица Новая, 36а (Дом культуры).