Омск-Информ
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·Общество

Врачи провели пациенту операцию по удалению бляшек из сонной артерии.

Омич перенес первый инсульт около полугода назад. Во время обследования врачи выявили полное перекрытие правой сонной артерии и сужение левой сонной артерии до 70%. Правая сонная артерия полностью заросла бляшками, восстановить кровоток было невозможно.

Кровь поступала в мозг только по единственной левой сонной артерии, но и тут уже было критическое сужение. Пациенту нужна была операция по удалению бляшек, но ее было невозможно провести, потому что омич бы получил инсульт.

Медики установили небольшую трубочку, через которую кровоток поступал в головной мозг. Благодаря «временному шунту» получилось благополучно провести операцию.

·Общество

Врачи провели пациенту операцию по удалению бляшек из сонной артерии.

Омич перенес первый инсульт около полугода назад. Во время обследования врачи выявили полное перекрытие правой сонной артерии и сужение левой сонной артерии до 70%. Правая сонная артерия полностью заросла бляшками, восстановить кровоток было невозможно.

Кровь поступала в мозг только по единственной левой сонной артерии, но и тут уже было критическое сужение. Пациенту нужна была операция по удалению бляшек, но ее было невозможно провести, потому что омич бы получил инсульт.

Медики установили небольшую трубочку, через которую кровоток поступал в головной мозг. Благодаря «временному шунту» получилось благополучно провести операцию.