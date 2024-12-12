Заторы не такие серьезные, как в час пик, но они есть.

Сегодня вечером, 12 декабря, в одном из телеграм-каналов омичи рассказали, что на проспекте Мира в направлении моста имени 60-летия ВЛКСМ снова образовалась пробка. По словам очевидцев, затор сохраняется уже после часа пик – в 20:30.

По данным сервиса «Яндекс Карты», пробки действительно есть. Конечно, они не такие серьезные, как были накануне около 18:30. Однако автомобили действительно стоят на подъезде к мосту. В 21:00 затор на проспекте Мира идет от СибАДИ, а на улице Заозерной от пересечения с улицей 2-я Заозерная.