Никакой лирики: отклонить предложение клубов из Северной Америки тренера заставила травма ноги.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после ледовой тренировки рассказал, как решил поехать в Омск. По его словам, предложение оказалось неожиданным.

– Первая моя мысль была: «Но ведь мне нельзя на лед из-за травмы!» Это прекрасное предложение поступило не в самый подходящий момент. Но я был изначально честен с председателем совета директоров Евгением Кожевниковым, – отметил Буше.

Как пояснил наставник, когда он начинал тренерскую карьеру, то составил список достижений, которые следовало бы реализовать за жизнь. Ги Буше давно хотел попробовать поработать в клубе КХЛ, и эта возможность ему предлставилась.

– Там были пункты выиграть золотую медаль со сборной Канады, стать тренером КХЛ и стать наставником в трех лучших лигах. Два из трех я выполнил. Поработал в Швейцарии, там как раз сильная лига. Я давно хотел приехать поработать в клуб КХЛ, но не предполагал, что это случится именно в такой ситуации, – подчеркнул Буше.

Главный тренер «ястребов» признался, что параллельно с омским клубом поступали предложения и из Северной Америки, но он их отклонил именно из-за состояния здоровья.

– Думаю, сейчас съезжу в Канаду и буду в полной боевой готовности. Это новый вызов для меня. Я вижу, что команда готова вкладываться и достигать результатов. Кроме того, мне импонирует философия нашего руководителя Евгения Кожевникова, – добавил Буше.

Ранее «Омск-информ» сообщал, что главный тренер «Авангарда» полетит после 20 декабря обратно в Канаду, чтобы проконсультироваться с лечащим врачом после операции на ноге. В его отсутствие обязанности наставника будет исполнять Дэйв Барр.