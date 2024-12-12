Планируется, что она будет готова в апреле.

Компания АО «Омск РТС» приступила к строительству новой тепловой сети в теле моста имени 60-летия ВЛКСМ. Протяженность составит два километра.

– По соглашению с департаментом строительства администрации города Омска переустроим сети теплоснабжения диаметром 800 миллиметров, которые обеспечивают горячей водой и отоплением жителей Левобережья от источника ТЭЦ-3. К работам на месте приступили 4 декабря. Сейчас уже разработан котлован для устройства монолитного канала, осуществляем прием бетона. Далее будем возводить монтажные конструкции в теле моста, после чего приступим непосредственно к прокладке трубопровода, – рассказал заместитель главного инженера, начальник отдела инвестиционной деятельности и перспективного развития АО «Омск РТС» Алексей Великанов.

Трубы планируется по очереди прокатывать к центру моста, соединять друг с другом и укладывать на металлоконструкции, продвигаясь от середины в стороны берегов. Для этого уже такой же котлован устроят со стороны «Арены». Завершить строительство трубы на этой половине моста планируется до конца апреля 2025 года.

Тем временем «СтройТраст», который занимаетчся капитальным ремонтом моста, приступил к демонтажу элементов, подлежащих замене.

Когда процесс капремонта перейдет на вторую половину моста, ресурсники планируют замкнуть построенный трубопровод с существующим. В момент подключения сетей питание Левого берега на несколько месяцев будет организовано не от ТЭЦ-3, а от Кировской районной котельной.

Напомним, на ремонтные работы и перенос тепловой сети выделили более 3 млрд рублей.