Он думал, что, наоборот, спасает свои сбережения.

Очередной жертвой мошенников стал 33-летний старший программист омской компании. Житель Октябрьского округа, как сообщили в полиции, потерял 1,8 млн рублей.

Мужчине позвонил якобы представитель энергосбытовой компании и сообщил о необходимости срочной замены счетчика. У программиста попросили код из СМС-сообщения, и омич назвал его.

После этого мужчине позвонил якобы сотрудник Роскомнадзора. Специалист предупредил о подозрительной активности с телефонным номером омича и взломе его личного кабинета на «Госуслугах». Для убедительности звонивший прислал фотографию доверенности, написанной якобы от имени абонента.

Третий звонивший был из «департамента финансовой безопасности». Он собрал информацию о банковских счетах омича, затем прислал QR-код и попросил отсканировать его в банковском приложении, якобы для сохранения сбережений. Однако вместо этого со счета мужчины пропали все его сбережения.

Полицейские возбудили уголовное дело. Преступников и деньги ищут.