Осадки не повлияют на температуру воздуха: она будет комфортной для пребывания на улице.

Снежные заносы, гололедица на дорогах и метель в отдельных районах ожидаются в Омской области в четверг, 12 ноября. В целом будет стоять теплая погода с температурой воздуха –5…–8 градусов. Юго-западный ветер скоростью до 12 м/с сделает пребывание на улице менее комфортным.

На конец рабочей недели и ближайшие выходные сохранится такая же погода. Холодать начнет с понедельника, 16 декабря.