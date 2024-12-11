Двухлетняя девочка утонула в бесхозном колодце, который власти не поставили на учет и не передали на обслуживание водоканалу.

В Омской области будут судить бывшего главу Исилькульского городского поселения Сергея Семенцова. Экс-чиновник обвиняется по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Ему вменяют гибель ребенка в заполненном водой бесхозном колодце.

Как пояснили в областной прокуратуре, Семенцов, будучи главой органа местного самоуправления, не организовал работу по выявлению, постановке на учет бесхозяйного имущества – водопроводного колодца, не принял мер для передачи его для эксплуатации и обслуживания в водоснабжающую организацию.

– В результате указанного бездействия в вечернее время 7 октября 2023 г. девочка, 12.10.2020 г.р., находящаяся на улице вместе со старшими братом и сестрой на детской площадке у дома 136 на ул. 2-я Северная, упала в данный колодец, наполненный почти на 1 метр водой, и погибла, – напомнили об обстоятельствах трагедии в прокуратуре. – В момент трагедии мать была дома с 8-месячной дочкой, при этом она периодически выходила на улицу и, когда не увидела девочку, организовала ее поиски, обнаружив тело в колодце.

Семенцов не признал вину в совершении преступления. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.