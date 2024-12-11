Валерию Скорокосову досталась роль деда Захара.

На днях во всех кинотеатрах страны прошла премьера киноленты «Звезды в Сибири» (16+) производства ТНТ. В главных ролях снялись звезды российского шоу-бизнеса: Сергей Светлаков, Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Маликов, Клава Кока, Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова.

По сюжету крупная компания из Сибири приглашает на новогодний корпоратив топовых звезд российского шоу-бизнеса. Однако вместо статусной концертной площадки артистов ожидает заброшенная деревня. Знаменитостей ждут неожиданные испытания: Дмитрий Маликов встретится со своей ярой поклонницей, Светлаков и Брекоткин проверят свою дружбу на прочность, Клава Кока останется без соцсетей, Ольга Бузова окажется в многодетной семье охотников-эвенков, а Тимур Батрутдинов выпьет приворотное зелье в доме сибирской знахарки.

Омский актер Валерий Скорокосов сыграл роль деда Захара. Он рассказал, что фильм снимали в августе в невыносимую жару. Но артисты играли «с огоньком», иронично относясь к ситуации. Оттого и персонаж Скорокосова получился позитивным.

– Дед Захар – добрый, заботливый, креативный. Это знакомый многим образ из детства, но со своими «штучками», которые, надеемся, запомнятся зрителю, – подчеркнул артист.

Валерий Скорокосов играл на сцене Омского драмтеатра «Галерка», Пятого театра, Омского академического театра драмы и ТЮЗа. Его можно встретить и в других проектах от ТНТ: ранее актер появлялся на экране в сериалах «Тайна пропавшей деревни» и «Лада Голд».