Омск-Информ
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·Общество

Жители региона в основном болеют риновирусами и COVID-19.
Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Омской области. С 2 по 8 декабря жители региона чаще всего болели риновирусами – 53,3 %. Еще 26,4 % от всех ОРВИ составила доля коронавируса (COVID-19). По 6,7 % заражений пришлось на вирусы парагриппа, аденовирусы и сезонные коронавирусы.
Случаев гриппа не зарегистрировано. По данным на 10 декабря, прививки от гриппа в регионе сделали 920 тыс. человек (84,5 % от плана), в том числе более 280 тыс детей.
·Общество

Жители региона в основном болеют риновирусами и COVID-19.
Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Омской области. С 2 по 8 декабря жители региона чаще всего болели риновирусами – 53,3 %. Еще 26,4 % от всех ОРВИ составила доля коронавируса (COVID-19). По 6,7 % заражений пришлось на вирусы парагриппа, аденовирусы и сезонные коронавирусы.
Случаев гриппа не зарегистрировано. По данным на 10 декабря, прививки от гриппа в регионе сделали 920 тыс. человек (84,5 % от плана), в том числе более 280 тыс детей.