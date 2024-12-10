Омск-Информ
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·Общество

Они располагаются в Советском округе.
Сегодня в Советском округе Омска уже начали работать три елочных базара. Как сообщили в окружной администрации, они располагаются по адресам:
  • Бархатовой, 9;
  • Заозерная, 26;
  • Химиков, 6.
Всего в округе будет 6 точек торговли хвойными деревьями. Они будут работать до 31 декабря.
·Общество

Они располагаются в Советском округе.
Сегодня в Советском округе Омска уже начали работать три елочных базара. Как сообщили в окружной администрации, они располагаются по адресам:
  • Бархатовой, 9;
  • Заозерная, 26;
  • Химиков, 6.
Всего в округе будет 6 точек торговли хвойными деревьями. Они будут работать до 31 декабря.