Транспортная компания оспаривает штраф, наложенный на нее за подбрасывание строительного мусора на придомовые контейнерные площадки сбора ТКО.

В Куйбышевском районном суде Омска 9 декабря началось рассмотрение жалобы ООО «Юнис-Лада», настаивающей на отмене штрафа 100 тыс. рублей, наложенном на компанию Министерством природных ресурсов и экологии Омской области.

– В августе текущего года мы получили материалы о незаконной выгрузке строительных отходов на контейнерной площадке по адресу: улица Сейфуллина, 2. По данному факту было возбуждено административное производство в отношении неустановленных лиц. В ходе расследования был получен ответ ГИБДД о том, что запечатленный в фотоматериалах автомобиль «Газель» принадлежит ООО «Юнис-Лада». Представитель этой транспортной компании, которая работает также под коммерческим брендом «Грузовичкоф», пояснил, что автомобиль был сдан в аренду водителю Павлу Кусраеву, самозанятому. Теперь компания не отслеживает, как используется транспортное средство, но при этом знает, что для получения заказов арендатор использует мобильное приложение сервиса «Грузовичкоф». В представленной нам копии договора аренды периодичность платы была определена как ежедневная, да еще и с предоплатой. Чеки о получении оплаты как арендатор, так и арендодатель представить затруднились. Исходя из этих данных мы сделали вывод, что между ООО «Юнис-Лада» и водителем Кусраевым фактически имеются трудовые отношения, которые тщательно маскируются, – пояснила причину наложения штрафа на компанию заместитель начальника регионального государственного экологического контроля (надзора) департамента экологической безопасности регионального Минприроды Наталья Пономарева.

Она напомнила, что согласно Территориальной схеме обращения с отходами производства и потребления ближайшими к Омску локациями, куда сейчас можно вывозить строительный мусор, являются площадки временного накопления в Кировском и Ленинском административных округах, а также в селе Надеждино. Установленные же в черте города контейнерные площадки для сбора ТКО предназначены исключительно для использования населением.

– Мы изучили скриншоты сайта компании, на котором клиентам предлагались удешевленные услуги по вывозу мусора. Согласно рекламе удешевление услуг достигалось за счет того, что мусор вывозился не на специализированные полигоны, а на некие «оборудованные площадки», что является нарушением Федерального закона «Об отходах производства и потребления», – добавила Пономарева.

Как заявил представитель «Юнис-Лады», о существовании Территориальной схемы в компании наслышаны и она даже каким-то образом учитывается при расчете стоимости услуг за вывоз строительного мусора. Почему в таком случае «газель», брендированная логотипом «Грузовичкоф», 31 июля поехала не на полигон, а на улицу Сейфуллина, в «Юнис-Ладе» не знают и какую-либо причастность к этому не признают. Всю вину взял на себя водитель Павел Кусраев, видимо специально для этого пришедший в суд. Он заявил, что загруженный мусор не идентифицировал как строительный, поэтому и не повез его на специализированный полигон. К тому же мусора было немного – «всего килограммов 200, может, 300».

На первое рассмотрение дела в суд в качестве потерпевшей стороны был также приглашен представитель регионального оператора по обращению с ТКО – ООО «Магнит». Как оказалось, сотрудник именно этой компании – правда, в нерабочее время и как частное лицо – сделал 31 июля на сайте сервиса «Грузовичкоф» заказ на вывоз строительного мусора и заплатил за услугу 3,95 тыс. рублей, переведя деньги на карту водителя. Теперь в «Магните» считают странным сам факт того, что самозанятый Кусраев вдруг стал ходить по судам и доказывать, что это он по собственному хотению решил выкинуть строительный мусор на городской контейнерной площадке. Получается, что несмотря на незаконность таких действий никто претензий непосредсвенно к Павлу Кусраеву не предъявлял, но он все равно явился в суд, чтобы защитить честное имя компании «Юнис-Лада», к которой и отношения то практически не имеет.

– На наш взгляд это попытка очередного юридического лица уйти от высокого штрафа в 100 тыс. рублей, переложив ответственность на «стрелочника», то есть в данном случае на водителя. Максимальный штраф, который грозит ему, не превысит уже 2 тыс. рублей. Но для транспортной компании имеет значение не столько 50-кратное снижение суммы штрафа, сколько возможность и дальше демпинговать для привлечения дополнительных клиентов, – прокомментировал судебное заседание исполнительный директор «Магнита» Дмитрий Третьяков. – По правилам водитель должен был проехать не 500 метров до контейнерной площадки, а порядка 7 километров до полигона. Кроме того, там он заплатил бы за утилизацию строительного мусора по тарифу 1,5 тыс. рублей за тонну. Понятно, что все это повлекло бы иные логистические расходы, которые, впрочем, не драматически выше фактически понесенных. Ну оставил бы возчик в своем кармане с того злополучного заказа на одну тысячу рублей меньше, зато выполнил бы свою работу в соответствии с законом. Повсеместную практику экономии за счет нарушения законодательства пора прекращать. Надеемся, что суд будет придерживаться именно такой позиции.

Очередное рассмотрение административного дела по жалобе ООО «Юнис-Лада» судья Куйбышевского районного суда города Омска Лариса Романюк назначила на 25 декабря. От вердикта суда будет зависеть, снизят или, наоборот, повысят свою активность многочисленные так называемые серые возчики, сгружающие строительный и промышленный мусор в лучшем случае на придомовых контейнерных площадках, в худшем – в пригородных лесах.