С начала года значительно выросла доля людей, считающих оптимальной пенсию в размере 100–200 тыс. рублей.

Приемлемым размером пенсии в России является сумма 110 тыс. рублей, выяснили аналитики Страхового дома ВСК. При этом каждый четвертый опрошенный считает оптимальной пенсию в размере от 100 до 200 тысяч.

– Если в начале года почти каждый второй россиянин рассчитывал на сумму 50–100 тысяч рублей, то к концу года этот показатель изменился до каждого третьего опрошенного. Вдвое выросла доля россиян, видящих оптимальной пенсию в размере 100–200 тысяч рублей – с 12 % в начале года до 25 % (каждый четвертый) в конце года, – цитирует авторов исследования агентство «РИА Новости».

Каждый второй россиянин еще не начинал копить на пенсию, а каждый третий даже не планирует этого делать. Чаще всего это характерно для людей со средним уровнем доходов, не имеющих детей.