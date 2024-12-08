Омск-Информ
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·Спорт

Волейболистки уступили со счетом 1:3.

Сегодня, 8 декабря, волейбольная «Омичка» принимала на «G-Drive Арене» действующих чемпионов казанский «Динамо-Ак Барс».

Несмотря на мощную поддержку из пяти тысяч зрителей, омские волейболистки уступили гостям со счетом 1:3 (25:21, 9:25, 18:25, 17:25).

Следующая игра нашей команды пройдет 17 декабря на паркете велоцентра с красноярским «Енисеем». А 28 декабря – с калининградским «Локомотивом».

·Спорт

Волейболистки уступили со счетом 1:3.

Сегодня, 8 декабря, волейбольная «Омичка» принимала на «G-Drive Арене» действующих чемпионов казанский «Динамо-Ак Барс».

Несмотря на мощную поддержку из пяти тысяч зрителей, омские волейболистки уступили гостям со счетом 1:3 (25:21, 9:25, 18:25, 17:25).

Следующая игра нашей команды пройдет 17 декабря на паркете велоцентра с красноярским «Енисеем». А 28 декабря – с калининградским «Локомотивом».