Омск-Информ
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·Спорт

Матч впервые проходит на «G-Drive Арене» и собрал аншлаг.

Сегодня, 8 декабря, в Омске на «G-Drive Арене» впервые прошел матч волейбольной «Омички». Команда встретилась с действующим чемпионом Суперлиги, казанским «Динамо-Ак Барс».

Омские спортсменки в этом сезоне дебютировали в классе сильнейших и сейчас знакомятся с командами в Суперлиге.

На ледовой арене собрался настоящий аншлаг. Среди зрителей был замечен и капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов вместе с супругой. Хоккеист очень эмоционально болел за волейболисток.

·Спорт

Матч впервые проходит на «G-Drive Арене» и собрал аншлаг.

Сегодня, 8 декабря, в Омске на «G-Drive Арене» впервые прошел матч волейбольной «Омички». Команда встретилась с действующим чемпионом Суперлиги, казанским «Динамо-Ак Барс».

Омские спортсменки в этом сезоне дебютировали в классе сильнейших и сейчас знакомятся с командами в Суперлиге.

На ледовой арене собрался настоящий аншлаг. Среди зрителей был замечен и капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов вместе с супругой. Хоккеист очень эмоционально болел за волейболисток.