Компания строителя Алексея Певнева намерена возвести 29 жилых домов со школой и детсадом. Планы грандиозные.

В мэрии Омска объявили об общественных слушаниях по проекту внесения изменений в проект планировки жилого микрорайона на месте цехов Сибзавода. Материалы можно посмотреть в здании городской администрации с 6 по 17 декабря, а обсуждения запланированы на 26 декабря.

Застройщиком локации является компания «Траст-Инвест» Алексея Певнева. На площади 13 гектаров, где располагались заводские корпуса, предполагается разместить 10 жилых комплексов из 29 домов высотой от 4 до 17 этажей. Общая площадь квартир составит 225,5 тыс. кв. метров, новый комплекс рассчитан на 5640 человек и 2596 подземно-наземных парковочных мест. Проектом предусмотрено возведение школы на 500 мест, совмещенной с садиком на 310 детей. Внутри жилых комплексов планируется разместить еще несколько мини-групп в общей сложности на 46 дошколят.

Первым делом возведут жилые дома, потом школу и наконец последними новые трансформаторные подстанции.

Интересно, что после застройки жилого микрорайона сохранится объект культурного наследия, мемориал в память рабочих и служащих завода, погибших в годы Великой Отечественной войны в 1941–1945 годах.

Кроме того, застройщик не тронет административное здание Сибзавода на Красном Пути, паркинг, гаражи и ряд зданий на улице Кемеровской. А вот ресторан «Хибара», магазины по Красному Пути, а также ночной клуб «Ангар» и ресторан Mishkin&Mishkin на улице Кемеровской пойдут под снос.

Бизнесмен приобрел эту локацию за 500 млн рублей. Согласно распоряжению мэра Сергея Шелеста от 6 ноября, строитель освоит огромный участок земли между улицами Красный Путь и Кемеровской, включая прибрежную зону Иртыша,