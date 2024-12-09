Мероприятие было посвящено 30-летию муниципального парламента, от профессионализма и эффективности которого во многом зависит жизнь миллионного города.

В Омский городской совет (ОГС) 6 декабря были приглашены все депутаты, которые когда-либо были избраны омичами в этот представительный орган муниципальной власти. О необычном формате мероприятия говорило уже то, что гостей встречали юные балерины, выстроившиеся на парадной лестнице. Однако сама встреча депутатов всех семи созывов вовсе не напоминала холодное официальное торжество, а прошла в теплой, душевной атмосфере.

– Мы решили не проводить массовых торжеств по случаю 30-летия Омского горсовета, а вместо этого просто пригласить депутатов и председателей ОГС прошлых созывов в родные стены. Здесь они, во-первых, могут пообщаться между собой, а во-вторых, поделиться ценным опытом с нынешними депутатами. Я считаю это очень важным, – пояснил действующий председатель ОГС Владимир Корбут.

Историческая подоплека создания ОГС такова: после политического кризиса, закончившегося вооруженными столкновениями в Москве в октябре 1993 года, указом президента Бориса Ельцина были распущены советы народных депутатов и назначены новые выборы. В Омске выборы прошли 20 марта 1994 года, а 9 декабря того же года состоялось первое заседание Омской городской думы. На нем было решено «впредь именовать выборный представительный орган «городской Совет», а лиц, избранных в данный орган, – «депутатами городского Совета».

Количественный состав депутатского корпуса ОГС колебался от 17 человек (второй и третий созывы) до 39 человек (четвертый созыв 2007–2012 годов). В настоящее время в городском Совете работают 38 депутатов. На встречу в честь 30-летия омского муниципального парламента прийти, конечно, смогли не все: кого-то уже нет; другим не позволило состояние здоровья; третьи как раз в эти дни напряженно работают в различных вышестоящих органах власти – от Законодательного собрания Омской области до Государственной думы РФ. Большой удачей стало то, что всех прежних спикеров ОГС – Константина Подосинникова, Александра Цимбалиста, Сергея Алексеева и Галину Горст удалось все же собрать за столом президиума.

Как выяснялось, председатель ОГС двух первых созывов Подосинников по-прежнему внимательно следит за работой муниципального парламента, но уже просто как омич и неравнодушный гражданин. Профессионализм нынешних депутатов он оценивает высоко и гордится тем, что способствует этому прочная основа, заложенная 30 лет назад.

– Конечно, нам было сложно. Тогда ни у кого не было никакого опыта работы в системе местного самоуправления, которая в стране только-только начала формироваться. Первое время мы даже депутатами не назывались, а были представителями, избранными от народа. Кроме того, общий расклад политических сил был совсем иной. Лидирующей силой была тогда КПРФ, у которой были свои взгляды на систему власти. За каждое решение приходилось бороться. Но зато мы быстро набирались опыта, и уже во втором созыве работа стала куда более упорядоченной. С Омского городского совета тогда стали брать пример представительные органы власти многих российских городов, – вспомнил Константин Подосинников.

Действующим депутатам он пожелал успешной работы на благо города в рамках действующего законодательства.

Кстати, по инициативе первого спикера ОГС было принято решение о реконструкции здания на Думской, 1, куда впоследствии и переехал горсовет. Галина Горст – единственная женщина, председательствовавшая в муниципальном парламенте Омска (пятый созыв, 2012–2017 годы), поделилась личными воспоминаниями о здании. Впервые она переступила его порог, когда была еще студенткой юридического института:

– Здесь была библиотека имени Пушкина, в читальном зале которой я занималась. Тогда даже и подумать не могла, что в стенах этого исторического здания придется работать. Сейчас же могу сказать, что из 47 лет моего общего трудового стажа 10 лет работы в Омском городском совете были самыми интересными и наполненными событиями.

Много что может рассказать о работе ОГС депутат пяти созывов, бывший мэр Омска Вячеслав Двораковский:

– Лично мне наибольшее удовлетворение депутатская работа приносила тогда, когда удавалось добиться выделения каких-то ресурсов для города: обновить парк общественного транспорта, провести благоустройство какого-либо района. В этом ряду особое место занимает программа празднования 300-летия Омска. Реализовывать ее пришлось в период очень сложной экономической ситуации, но благодаря слаженной работе депутатов ОГС и городской администрации большую часть намеченных планов удалось выполнить. Омск тогда преобразился в лучшую сторону, горожане это отметили и по достоинству оценили.

Воспоминаний, личных историй и совместных фото депутатов разных поколений 6 декабря было много. Однако празднование 30-летия муниципального парламента на этом не закончилось. О знаковой дате вспомнят на ближайшем пленарном заседании ОГС, назначенном на 11 декабря. После запланированного вручения почетных грамот ОГС народные избранники приступят к выполнению текущих депутатских задач и, в частности, во втором чтении рассмотрят бюджет Омска на 2005 год и плановый период 2026 и 2027 годов.