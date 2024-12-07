Ее размер увеличится на 7,3 %. Индексация коснется работающих и неработающих пенсионеров.
Работающие и неработающие пенсионеры начнут получать проиндексированную пенсию уже в декабре, сообщил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов. Пенсии будут проиндексированы на 7,3 %.
– По действующему законодательству с 1 января следующего года должны выплачивать проиндексированные пенсии. Но, учитывая то, что январские праздники продолжительные, соответственно, те пенсионеры, кто получает пенсию в начале месяца, ведь у нас пенсионеры по-разному получают пенсию: кто-то в начале, кто-то в середине, кто-то в конце. Те, кто получает пенсию в начале месяца, смогут получить пенсию уже в конце декабря в проиндексированном виде, – цитирует депутата агентство РИА Новости.
Индексация коснется и работающих, и неработающих пенсионеров, напомнил парламентарий, средства на это заложены в бюджете.