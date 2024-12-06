Омск-Информ
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·Общество

Устранением неполадок займется ООО «СтройТраст», которое занимается реконструкцией моста.

Сегодня, 6 декабря, мэр Омска Сергей Шелест сообщил в своем телеграм-канале новые подробности, связанные с ремонтом моста имени 60-летия ВЛКСМ. На мосту оказалась нарушена целостность одного из деформационных швов. Рабочие ООО «СтройТраст» должны его оперативно отремонтировать.

– Никакой угрозы несущим конструкциям нет, но сам этот факт доказывает, что капитальный ремонт моста, проводимый на средства нацпроекта, давно назрел, – отметил Сергей Шелест.

Градоначальник подчеркнул, что все деформационные швы собираются заменить. Эти работы предусмотрены проектом капремонта.

·Общество

Устранением неполадок займется ООО «СтройТраст», которое занимается реконструкцией моста.

Сегодня, 6 декабря, мэр Омска Сергей Шелест сообщил в своем телеграм-канале новые подробности, связанные с ремонтом моста имени 60-летия ВЛКСМ. На мосту оказалась нарушена целостность одного из деформационных швов. Рабочие ООО «СтройТраст» должны его оперативно отремонтировать.

– Никакой угрозы несущим конструкциям нет, но сам этот факт доказывает, что капитальный ремонт моста, проводимый на средства нацпроекта, давно назрел, – отметил Сергей Шелест.

Градоначальник подчеркнул, что все деформационные швы собираются заменить. Эти работы предусмотрены проектом капремонта.