По сравнению с 2022 годом сейчас придется отдать на 5 тыс. рублей больше.

Омская область вошла в десятку регионов, за два последних года подорожало изготовление гробов. По данным сайта государственной статистики ЕМИСС, в 2022 году гроб обходился в 2542 рубля, а в 2024 году – уже в 7573 рубля.

В среднем по России гробы подорожали с 4437 рублей до 7711 рублей. Выше всего цены выросли в Сахалинской области – с 5411 рублей до 18 320 рублей, а меньше всего в Тульской области – с 3098 рублей до 3200 рублей.

Отметим, что только за первые 9 месяцев этого года в Омской области скончалось 18 526 жителей региона. За 2023 год в Омской области умерло 23 987 человек.