Региональным отделением партии совместно с депутатом Госдумы Александром Ремезковым принято решение по увеличению числа приемных ЦЗПГ в регионе.

В Региональном центре по связям с общественностью (РЦСО) состоялась партийная встреча с депутатом Государственной думы Федерального собрания РФ, первым заместителем председателя парламентского Комитета по бюджету и налогам Александром Ремезковым. Председатель регионального отделения Андрей Жуковский и активисты партии обсудили с депутатом ГД актуальные вопросы перспектив федеральной поддержки, предоставляемой Омской области.

– С 2025 года начнется переход к новой справедливой модели оплаты труда бюджетников, в том числе врачей и учителей в ряде пилотных регионов, а с 2027 года – по всей стране. Однако до полного внедрения этой модели многим регионам придется полагаться только на свои ресурсы и находить в своих и без того ограниченных бюджетах средства на выплату заработной платы работникам здравоохранения, образования, науки и культуры по отраслевой системе. СЗРП предлагает в 2025 году направить из федерального бюджета дополнительные средства регионам, в том числе Омской области, на выполнение этих задач, – сообщил Александр Ремезков.

В ходе беседы с омскими однопартийцами он отметил, что только радикальное увеличение заработной платы и комплексное решение социальных проблем позволит остановить отрицательную миграцию населения из региона и отток кадров из учреждений образования, здравоохранения и культуры.

Главной темой встречи стало открытие в регионе центров защиты прав граждан (ЦЗПГ). Председатель регионального отделения Андрей Жуковский отметил, что это очень важный партийный проект:

– В 2014 году президент Владимир Путин поддержал идею председателя партии Сергея Миронова открыть по всей стране центры защиты прав граждан, где люди получат бесплатную помощь в защите пенсионных, коммунальных и других гражданских прав. Сегодня действуют уже 115 центров в 83 регионах страны, в том числе в новых субъектах России: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. И сейчас в центрах защиты прав граждан особое внимание уделяется защите прав участников СВО, а также членам их семей.

Региональным отделением партии «Справедливая Россия» совместно с депутатом Госдумы Александром Ремезковым принято важное решение по увеличению числа приемных ЦЗПГ в Омской области». Практика показала, что та бесплатная юридическая помощь, которую оказывают центры, востребована гражданами, снискала их поддержку и одобрение.

Александр Ремезков подержал это начинание и отметил, что «Справедливая Россия – За правду» уже десять лет содействует открытию ЦЗПГ во всех регионах России.

В конце встречи Александр Ремезков наградил благодарственными письмами руководство регионального отделения и активистов партии, а также отметил успешную работу регионального отделения.