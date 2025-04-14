На заключительном туре чемпионата МФЛ по футзалу команда «Справедливая Россия» уверенно взяла кубок «Сезон зима-весна 2025», не допустив ни одного поражения.

Накануне прошел заключительный тур чемпионата МФЛ по футзалу, где команда «Справедливая Россия» уверенно взяла кубок «Сезон зима-весна 2025». Спортсмены не допустили ни одного поражения.

Напомним, что члены команды «Справедливой России» по футболу активно участвуют в политической и общественной жизни партии «Справедливая Россия – За Правду», принимают участие в городских благотворительных и волонтерских мероприятиях.

Кстати, тренер команды Ерлан Альжапаров был кандидатом в депутаты от Шербакульского района.

Символично, что спортивные достижения команды СРЗП совпали с отличными результатами партии на выборах в Советы муниципальных районов, состоявшихся также в минувшее воскресенье, 13 апреля. Партия заняла уверенное 3-е место по числу мандатов.

Отметим, что один из матчей заключительной стадии турнира посетила председатель «Молодежи СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ», советник руководителя фракции СРЗП в Государственной думе Сергея Миронова Анастасия Павлюченкова и председатель регионального отделения партии Андрей Жуковский.

Партия «Справедливая Россия – За Правду» еще раз доказала: при профессиональном подходе в спортивном и политическом направлении возможны уверенные победные результаты во всем!