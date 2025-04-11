В приемную центра может обратиться любой гражданин, попавший в трудную жизненную ситуацию, и получить бесплатную юридическую помощь.

Региональное отделение «Справедливой России» открыло в Кормиловском районе Омской области очередную приемную Центра защиты прав граждан (ЦЗПГ), в которую может обратиться за бесплатной юридической помощью любой гражданин, оказавшийся в трудной жизненной ситуации.

В январе этого года председатель регионального отделения партии Андрей Жуковский совместно с депутатом Госдумы Александром Ремезковым приняли важное решение: увеличить число приемных ЦЗПГ в Омской области для граждан региона.

На официальном открытии центра в Кормиловке присутствовала советник руководителя фракции СРЗП в Государственной думе Анастасия Павлюченкова, Андрей Жуковский, помощник депутата Госдумы Александра Ремезкова, а также председатели местных отделений и депутаты.

– Очень знаково, что открытие очередного центра ЦЗПГ состоялось в преддверии выборов в Советы муниципальных районов на территории Кормиловского района. Очень важно, чтобы жители Омской области имели одинаковые возможности для получения помощи и видели, какие партии реально работают с людьми в территориях и готовы брать на себя решение сложных вопросов и проблем, а какие существуют номинально. Я очень рад, что наш проект по открытию в Омской области ЦЗПГ успешно реализовывается. С особой благодарностью хочу отметить большой вклад Александра Ремезкова и постоянную поддержку секретаря президиума центрального совета партии по вопросам социальной политики и защиты прав граждан Андрея Кузнецова, – прокомментировал Андрей Жуковский.

В правительственной телеграмме за подписью Александра Ремезкова говорилось о значимости открытия ЦЗПГ и вкладе председателя регионального отделения в развитие офисов и движение защиты прав граждан в Омской области. Также прошло вручение благодарственных грамот.

После торжественной церемонии открытия центра прошел прием местных граждан, они пообщались с депутатами, были намечены основные векторы развития.