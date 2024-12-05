Названы самые проблемные локации, заставленные машинами.

На сегодняшнем заседании комитета по вопросам транспортной инфраструктуры в горсовете Омска обсуждался вопрос контроля за парковкой легковых машин на остановках общественного транспорта.

По словам директора департамента транспорта Вадима Кормильца, личные автомобили создают помехи на остановках пассажирским автобусам и троллейбусам.

– Когда у водителя транспорта нет возможности высадки, высок риск травмирования пассажиров, попадания их под колеса машин. Особенно велика вероятность в зимний период, – пояснил Кормилец.

Глава ведомства назвал и самые проблемные в этой части остановки. Это улицы Железнодорожная, Уральская, Тарская, Фрунзе, 21-я Амурская, остановки «Магазин «Заря» по улице Багратиона, «Дом печати» по проспекту Карла Макса, «Голубой огонек» по улице Карла Маркса, «Улица Рабиновича» по улице Красный Путь, «20-я Линия» по 10 лет Октября.

Остановки «Голубой огонек» и «Рабиновича» находятся в зоне выделенной полосы для маршрутных транспортных средств. Вопрос не решается даже силами сотрудников Госавтоинспекции и специальными рейдами.

Как рассказал начальник отдела ГИБДД УМВД России по Омску Сергей Лебедев, большинство аварий на остановках происходят не из-за водителей автобусов и троллейбусов. А из-за ненадлежащего содержания дорог.

– На улице Маршала Жукова все остановочные карманы заняты легковушками. Аварийность снизилась на 20 % из-за самих водителей подвозящего транспорта. В текущем году возбуждено 135 дел по ДТП на остановках. По большей части аварии случаются из-за ненадлежащего состояния уличной дорожной сети. Например, отсутствует дорожная разметка, – заявил глава городской Госавтоинспекции.

Заместитель начальника управления Межрегионального территориального управления Ространснадзора по СФО Геннадий Чебейко добавил, что из-за забитых остановок пассажиров, случается, высаживают в сугробы.

– На прошлой неделе водитель не смог высадить пассажира и провез его остановку. В итоге высадил человека в сугроб, – привел пример Чебейко.

Глава департамента транспорта Вадим Кормилец предложил создать специальную службу, которая бы отслеживала нарушителей.

– Нужно создавать специальную службу, которая бы с помощью передвижной системы видео- и фотофиксации фиксировала нарушения, и рублем наказывать нарушителей. Убеждения – это здорово, но они не всегда действуют, – подчеркнул Кормилец.

Депутаты согласились с этой позицией и приняли информацию к сведению.