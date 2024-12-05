Во избежание пробок на светофоре у СибНИИСХоза пришлось увеличить продолжительность «зеленой» фазы.

Из-за ремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ и пробок на Красном Пути омские водители стали прорываться в центр города через проспект Королева. При съезде с моста они следуют по улице Заозерной, проезжают перекресток Заозерная – Королева и движутся в сторону СибНИИСХоза. Чтобы машины могли ехать дальше, пришлось перенастраивать светофор на пересечении проспекта Королева с улицей 1-я Пригородная.

– Анализ полученных данных показал, что часть омичей в качестве альтернативного маршрута при движении в центр города выбирает для себя проезд по проспекту Королева. Для увеличения пропускной способности улицы в утренний час пик откорректирован режим работа светофора на пересечении с улицей 1-й Пригородной, – сообщили в департаменте транспорта.

Время горения зеленого сигнала увеличено в период с 7:30 до 10 часов утра. В это время здесь основные пробки.

Сейчас специалисты департамента транспорта продолжают регулировать другие светофоры, в основном на Левобережье.