Отзеркалит новый исследовательский центр ОмГАУ лаборатория при Северо-Западном университете сельского и лесного хозяйства (КНР).

В рамках укрепления международного сотрудничества в области науки и образования Омский ГАУ и Северо-Западный университет сельского и лесного хозяйства (город Янлин провинции Шэнси) создадут совместные зеркальнные лаборатории для проведения передовых исследований в области ветеринарной биотехнологии. Соответствующее соглашение во время деловой поездки в КНР подписали проректор по экономике и информатизации ОмГАУ Виталий Помогаев и профессор кафедры диагностики, внутренних незаразных болезней, фармакологии, хирургии и акушерства факультета ветеринарной медицины ОмГАУ Людмила Герунова.

Создание зеркальной лаборатории позволит объединить усилия и опыт ученых двух стран для решения актуальных задач в этой области, откроет новые возможности для реализации совместных научных проектов и разработки инновационных методов лечения различных заболеваний животных. Кроме того, в рамках сотрудничества предусмотрено проведение научных стажировок для магистрантов, аспирантов и молодых ученых обоих университетов, а также проведение международных научных конференций, тренингов и демонстраций, что значительно улучшит качество преподаваемых образовательных программ в области ветеринарии и биотехнологий, повысит уровень подготовки специалистов и расширит их профессиональные горизонты.

Стоит отметить, в настоящее время в Северо-Западном университете сельского и лесного хозяйства уже проходит обучение в докторантуре выпускник ветеринарного факультета Омского ГАУ Никита Мерзликин, который является членом научно-технологического центра при китайском вузе.