Омичи привыкли к транспортному средству как городскому явлению. А вот школьники часто нарушают правила и катаются вопреки запретам.

Сегодня, 5 декабря, на заседании комитета по вопросам транспортной инфраструктуры в Омском городском совете обсуждалась эксплуатация электросамокатов в городе.

По словам директора департамента экономического развития Елены Дячук, кикшеринговая компания Whoosh зашла в Омск в 2022 году. С этого времени доходы в бюджет от аренды данного средства передвижения выросли более чем в два раза. Так, за размещение 2200 электросамокатов в нынешнем сезоне в городскую казну поступили 818 тыс. рублей. Омичи привыкли к этому явлению и даже стали меньше жаловаться: так, за нынешний год поступило только 14 обращений, а в прошлом году их было 68.

По мере внедрения в городскую жизнь этого транспортного средства начал действовать ряд ограничений. Например, запрещается использование самокатов несовершеннолетними и передвижения с пассажирами. Пока эти ситуации с массовыми катаниями на одном самокате устраняются в ручном режиме.

Депутат Юрий Иванищев предложил предусмотреть ответственность родителей подростков, которые пользуются самокатами, вопреки запретам.

– Может, рассмотреть вопрос, чтобы привлекать родителей к ответственности, что не усмотрели за ребенком? Подростки могут лететь по нескольку человек и могут травмировать детей, – заявил Иванищев.

Как пояснила Елена Дячук, предусмотрено блокирование учетной записи пользователя, если им воспользовался несовершеннолетний горожанин. Однако если электросамокаты приобретены в магазине, то возрастные ограничения применить сложно. И тут действительно проблема имеется.

Мысль чиновницы подкрепил статистикой начальник отдела ГИБДД УМВД России по Омску Сергей Лебедев, в нынешнем году произошло 47 ДТП с участием электросамокатов. Рост по сравнению с прошлым годом составил на 2,5 %. Практически в половине, 23 случаях, на этом транспортном средстве передвигались подростки.

– Есть электросамокаты, которые детям покупают в магазинах. У них нет номера и, следовательно, контроля за передвижением по городу. И подросток может спокойно кататься, – резюмировал заместитель председателя комитета Андрей Бондаренко.

Депутаты приняли информацию к сведению и договорились на следующее обсуждение вопроса в весеннюю сессию пригласить представителя кикшеринговой компании. Чтобы узнать более подробную информацию по числу заблокированных приложений.