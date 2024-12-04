Парламентарий Анатолий Канунников обнаружил, что на городских погостах еще достаточно места для захоронения усопших.

В финале сегодняшнего заседания комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в Омском городском Совете депутат Анатолий Канунников предложил оптимизировать места под кладбища.

По его мнению, необходимо найти в бюджете 26 млн рублей под инвентаризацию мест захоронения. Тогда не появится нужды в новых погостах.

– Если мы проведем эту работу, то может оказаться, что так много земли под новые кладбища Омску не понадобятся. У меня предложение провести инвентаризацию, – заявил Канунников. – «Комбинат специальных услуг» снял с дрона площади кладбищ, где видно большое количество тех мест, которые вполне подходят для повторного использования.

По всей вероятности, парламентарий имел в виду места давних захоронений. Эту инициативу поддержал председатель комитета Сергей Фролов, но посоветовал прежде внимательно просчитать стоимость работ по инвентаризации. Депутаты договорились обсудить вопрос на апрельском заседании комитета.