Омск-Информ
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·Общество

Парламентарий Анатолий Канунников обнаружил, что на городских погостах еще достаточно места для захоронения усопших. 

В финале сегодняшнего заседания комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в Омском городском Совете депутат Анатолий Канунников предложил оптимизировать места под кладбища.

По его мнению, необходимо найти в бюджете 26 млн рублей под инвентаризацию мест захоронения. Тогда не появится нужды в новых погостах. 

– Если мы проведем эту работу, то может оказаться, что так много земли под новые кладбища Омску не понадобятся. У меня предложение провести инвентаризацию, – заявил Канунников. – «Комбинат специальных услуг» снял с дрона площади кладбищ, где видно большое количество тех мест, которые вполне подходят для повторного использования.

По всей вероятности, парламентарий имел в виду места давних захоронений. Эту инициативу поддержал председатель комитета Сергей Фролов, но посоветовал прежде внимательно просчитать стоимость работ по инвентаризации. Депутаты договорились обсудить вопрос на апрельском заседании комитета.

1052Елена Яровая
·Общество

Парламентарий Анатолий Канунников обнаружил, что на городских погостах еще достаточно места для захоронения усопших. 

В финале сегодняшнего заседания комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в Омском городском Совете депутат Анатолий Канунников предложил оптимизировать места под кладбища.

По его мнению, необходимо найти в бюджете 26 млн рублей под инвентаризацию мест захоронения. Тогда не появится нужды в новых погостах. 

– Если мы проведем эту работу, то может оказаться, что так много земли под новые кладбища Омску не понадобятся. У меня предложение провести инвентаризацию, – заявил Канунников. – «Комбинат специальных услуг» снял с дрона площади кладбищ, где видно большое количество тех мест, которые вполне подходят для повторного использования.

По всей вероятности, парламентарий имел в виду места давних захоронений. Эту инициативу поддержал председатель комитета Сергей Фролов, но посоветовал прежде внимательно просчитать стоимость работ по инвентаризации. Депутаты договорились обсудить вопрос на апрельском заседании комитета.

1052Елена Яровая