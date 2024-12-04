Омск-Информ
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·Общество

Президент рассмотрит ее документы и примет решение.
В минувший понедельник, 2 декабря, комиссии по вопросам помилования на территории Омской области провела очередное заседание. Члены комиссии рассмотрели ходатайства о помиловании 8 осужденных.
Как сообщает министерство региональной безопасности, 7 преступникам отказали. Только одну осужденную рекомендовано освободить от дальнейшего отбывания наказания. Документы направят президенту, который и примет окончательное решение.
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·Общество

Президент рассмотрит ее документы и примет решение.
В минувший понедельник, 2 декабря, комиссии по вопросам помилования на территории Омской области провела очередное заседание. Члены комиссии рассмотрели ходатайства о помиловании 8 осужденных.
Как сообщает министерство региональной безопасности, 7 преступникам отказали. Только одну осужденную рекомендовано освободить от дальнейшего отбывания наказания. Документы направят президенту, который и примет окончательное решение.
1255