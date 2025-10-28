Омск-Информ
В Омске предложили помиловать не сильно «нагрешившего» заключенного

Комиссия кандидатуру одобрила, но решение остается за президентом.

Сегодня, 28 октября, в Омске состоялось очередное заседание областной комиссии по вопросам помилования. Члены комиссии вместе с уполномоченным по правам человека Ириной Касьяновой рассмотрели ходатайства пяти заключенных.

Рассмотрев причины и условия совершения преступления, четырем преступникам отказали, при этом одного решили рекомендовать к освобождению. Он отбывает наказание за преступление средней тяжести. Дальнейшую судьбу омича решит президент Владимр Путин.

