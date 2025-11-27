Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Омские зэки начали шить матрасы для пожилых и инвалидов за 2,5 миллиона

Матрасы с синтетическим наполнителем создаются для дома‑интерната.

В швейном цехе ИК‑7 начали изготовление изделий с синтетическим наполнителем по контракту для учреждения социального обслуживания «Омский дом‑интернат».

Сумма контракта превышает 2,5 миллиона рублей. Изделия соответствуют современным санитарно-гигиеническим и медицинским требованиям, а к работе дополнительно привлечены пятеро осужденных.

Использование современных синтетических материалов при производстве матрасов гарантирует их прочность и высокое качество. Это особенно важно для комфорта и здоровья пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, проживающих в доме‑интернате.

Данная инициатива входит в системную работу УФСИН России по Омской области по обеспечению трудовой занятости осужденных. Работа на производственных участках исправительных учреждений позволяет им осваивать профессиональные навыки, необходимые для успешной адаптации в обществе после отбытия наказания.

·Общество

Омские зэки начали шить матрасы для пожилых и инвалидов за 2,5 миллиона

Матрасы с синтетическим наполнителем создаются для дома‑интерната.

В швейном цехе ИК‑7 начали изготовление изделий с синтетическим наполнителем по контракту для учреждения социального обслуживания «Омский дом‑интернат».

Сумма контракта превышает 2,5 миллиона рублей. Изделия соответствуют современным санитарно-гигиеническим и медицинским требованиям, а к работе дополнительно привлечены пятеро осужденных.

Использование современных синтетических материалов при производстве матрасов гарантирует их прочность и высокое качество. Это особенно важно для комфорта и здоровья пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, проживающих в доме‑интернате.

Данная инициатива входит в системную работу УФСИН России по Омской области по обеспечению трудовой занятости осужденных. Работа на производственных участках исправительных учреждений позволяет им осваивать профессиональные навыки, необходимые для успешной адаптации в обществе после отбытия наказания.