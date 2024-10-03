Омск-Информ
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·Общество

Осужденных привлекли к выполнению заказа.

Заключенные исправительной колонии № 3 приступили к выполнению заказа на пошив чехлов для рекламы. Эти чехлы в дальнейшем будут размещать на сиденьях в общественном транспорте.

– Весь процесс от закройки до пошива выполняется осужденными, и для этого не потребовались дополнительные вложения в оборудование, – рассказали в пресс-службе УФСИН России по Омской области.

Для работы над заказом трудоустроили четверых осужденных. Всего заключенным предстоит сшить 800 штук чехлов.

·Общество

Осужденных привлекли к выполнению заказа.

Заключенные исправительной колонии № 3 приступили к выполнению заказа на пошив чехлов для рекламы. Эти чехлы в дальнейшем будут размещать на сиденьях в общественном транспорте.

– Весь процесс от закройки до пошива выполняется осужденными, и для этого не потребовались дополнительные вложения в оборудование, – рассказали в пресс-службе УФСИН России по Омской области.

Для работы над заказом трудоустроили четверых осужденных. Всего заключенным предстоит сшить 800 штук чехлов.