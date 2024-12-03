Омск-Информ
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·Общество

Из-за перепадов температур на дорогах ожидается гололедица.

Омские синоптики обнародовали прогноз погоды на вторник, 3 декабря. В городе и области резко потеплеет. Если в ночные часы до -5…-10 градусов, то днем до 0…+5 градусов.

На дорогах из-за колебаний температур сохранится гололедица. Ветер до 7-12 м/с.

В среду, 4 декабря, в Омске потеплеет до +2 градусов.

·Общество

Из-за перепадов температур на дорогах ожидается гололедица.

Омские синоптики обнародовали прогноз погоды на вторник, 3 декабря. В городе и области резко потеплеет. Если в ночные часы до -5…-10 градусов, то днем до 0…+5 градусов.

На дорогах из-за колебаний температур сохранится гололедица. Ветер до 7-12 м/с.

В среду, 4 декабря, в Омске потеплеет до +2 градусов.