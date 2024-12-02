Омск-Информ
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·Общество

В омской больнице стали применять новую методику.

В омском сосудистом центре БСМП № 1 начали использовать новую методику для лечения сердечной аритмии. Врачи стали ее использовать только в прошлом месяце. Теперь для лечения фибрилляции предсердий применяют экстремально низкие температуры.

В прошлом месяце лечение с помощью криоабляции прошли 14 пациентов. Эту методику используют в случаях, когда прием лекарств не помогает, а также показано хирургическое лечение. В этом году такие операции проводят по федеральной квоте. Но уже в 2025 году они войдут в раздел ОМС благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Фото: Минздрав Омской области

·Общество

В омской больнице стали применять новую методику.

В омском сосудистом центре БСМП № 1 начали использовать новую методику для лечения сердечной аритмии. Врачи стали ее использовать только в прошлом месяце. Теперь для лечения фибрилляции предсердий применяют экстремально низкие температуры.

В прошлом месяце лечение с помощью криоабляции прошли 14 пациентов. Эту методику используют в случаях, когда прием лекарств не помогает, а также показано хирургическое лечение. В этом году такие операции проводят по федеральной квоте. Но уже в 2025 году они войдут в раздел ОМС благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Фото: Минздрав Омской области