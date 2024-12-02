Сегодня утром многие омичи опоздали на работу, стоя в пробках с Левого берега и из городка Нефтяников.

Департамент транспорта омской мэрии начал корректировку светофоров для снижения дорожных заторов, вызванных частичным перекрытием моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра.

На данный момент перенастроены светофоры на левобережных перекрестках: улица Перелета – улица Степанца, улица Лукашевича – проспект Комарова, сообщают «Вести-Омск». На завтра запланированы корректировки на перекрестках: улица Перелета – проспект Комарова, улица 70 лет Октября – улица Дмитриева. Также перенастроят светофор на пересечении Красного Пути и улицы Фрунзе в центре города.

Из-за частичного перекрытия моста у Телецентра сегодня утром многие омичи опоздали на работу и учебу. Мэр города Сергей Шелест принес жителям извинения и потребовал от подчиненных разобраться с транспортной ситуацией. Днем в городской администрации прошло экстренное заседание, посвященное этому вопросу.