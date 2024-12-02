Строители уже несколько месяцев работают на объекте. Сейчас идет подготовка к демонтажу перил и тротуарных консолей.

В Омске полным ходом идет ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра. Работы выполняются в рамках нацпроекта. В ночь с 29 на 30 ноября на объекте перекрыли две полосы движения со стороны Левобережья. Сейчас специалисты ведут корректировку транспортных потоков, чтобы избежать заторов на мосту и подходах к нему.

Как отмечает первый замдиректора подрядной организации ООО «СтройТраст» Игорь Шестаков, строителям предстоит выполнить значительный объем работ, которые не ограничиваются только мостом. Также рабочие займутся подходами к мосту от развязки Мира – Красный Путь и до перехода в районе хоккейной арены.

– Затронем почти все конструкции и приведем их в надлежащее состояние: опоры, пролетные строения и все деформационные швы. Заменим опорные части, капитально отремонтируем лестничные сходы, устроим новые сходы для маломобильных групп населения в районе арены. Также выполним замену мачт освещения и контактной сети, выставим элементы транспортной безопасности и многое другое, – перечислил Игорь Шестаков.

Представители подрядной организации уже несколько месяцев ведут работы в теле моста. Специалисты участка антикоррозийной защиты мелким песком очищают поверхности от лакокрасочного покрытия и разного вида загрязнений. К настоящему времени обработана уже практически половина металлических конструкций. В зоне проезжей части рабочие готовятся демонтировать элементы сооружения, подлежащие замене.

– Подготовили участок перильного тротуарного ограждения для его дальнейшего демонтажа, сейчас уже подвозим блоки, будем их устанавливать и цеплять лееры. Это позволит обеспечить безопасность работ. Кран уже на месте – приступим к демонтажу тротуарных ограждений и далее самих консолей, – сообщил представитель подрядчика.

В ближайшее время на объекте начнут работу специалисты АО «ОмскРТС». Ресурсники будут переустраивать магистральную теплосеть, проходящую в теле моста и питающую практически весь Левый берег. Отключать тепло и горячую воду потребителей не будут. Для этого построят новые трубопроводы и соединят их с существующими.

Естественно, ремонт моста сопряжен с неудобствами для автомобилистов и пассажиров общественного транспорта, но без перекрытия части переправы не обойтись. Для легкового автотранспорта оставили по две полосы движения в каждую сторону, автобусам и грузовикам до 26 тонн доступно по полосе. Фурам запрещено ездить по мосту на период ремонта.

Сейчас представители мэрии ведут мониторинг дорожной обстановки и при необходимости будут производить корректировки режимов работы светофоров и принимать другие необходимые меры.