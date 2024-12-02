Платить больше жителям региона придется с 1 июля. В первой половине 2025 года будут применяться действующие тарифы.
РЭК Омской области приняла новые тарифы на электрическую энергию. Они начнут действовать с 1 июля 2025 года. По сравнению с текущими тарифами они увеличатся на 48–69 копеек.
- Для городского населения, проживающего в домах, оборудованных газовыми плитами, тариф увеличится на 69 копеек по отношению к декабрю 2024 года: с 5,58 руб./кВт. ч до 6,27 руб./кВт. ч.
- Для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроплитами, а также для жителей сельских населенных пунктов тарифы составят 4,38 руб./кВт. ч. (+ 48 копеек к декабрю 2024 года – 3,90 руб./кВт. ч).
- Сохранены понижающие коэффициенты для садоводческих некоммерческих объединений (0,7) и религиозных организаций, содержащихся за счет прихожан (0,9).
Кроме того, с 1 января 2025 года начнут действовать диапазоны потребления, установленные ФАС России. Для первого диапазона норматив составит 3900 кВт. ч/мес. Абсолютное большинство домохозяйств в России укладывается в этот параметр. Установленные омской РЭК тарифы на электроэнергию касаются именно первого диапазона.