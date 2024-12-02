Женщину удалось найти за полчаса. Она в порядке.

В Кормиловском районе 90-летняя женщина вышла из дома и пропала. Родственники обратились в полицию, потому что пенсионерка страдает потерей памяти и покинула дом без верхней одежды.

Кормиловские росгвардейцы старшие сержанты Константин Юриных, Алексей Голиков и сержант Вадим Зимин незамедлительно приступили к поискам. Через полчаса им удалось найти женщину на одной из улиц.

Одев пенсионерку в теплую куртку, росгвардейцы доставили ее в отдел полиции, а полицейские передали родственникам. В медицинской помощи женщина не нуждалась.