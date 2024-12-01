Больше всего получат люди, достигшие солидного возраста.

С 1 декабря российские пенсионеры, отметившие 80-летний юбилей в ноябре, получат увеличенную пенсию. Она увеличится на 8 134 рубля 88 копеек. Это значительное повышение, которое поможет улучшить финансовое положение пожилых людей. Кроме того, пенсионеры, которые прекратили свою трудовую деятельность в октябре или ноябре текущего года, также получат проиндексированные пенсии с декабря. Это означает, что их пенсии будут увеличены в соответствии с текущими индексациями.

Также увеличится пособие по уходу за детьми для некоторых категорий граждан. Те, кто получал пособия, назначенные в прошлом году, должны подать новое заявление в декабре. Это нужно, так как пособие назначается на 12 месяцев и носит заявительный характер. Размер назначенного пособия будет зависеть от уровня доходов семьи. Если доходы снизились, пособие будет увеличено. В случае увеличения доходов семьи пособие будет снижено.

Недавно президент России подписал закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2025–2027 годы. Согласно этому закону, социальные пенсии в России с 1 апреля следующего года вырастут на 14,75 % – до 15 456 рублей.

Работающих пенсионеров также может ожидать повышение пенсии вдвое. Это предложение пока находится на стадии обсуждения и не было принято окончательно.