Омск-Информ
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·Общество

Об этом предупредили в Обь-Иртышском  управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сегодня, 1 декабря, по информации ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», в некоторых районах Омской области ожидается опасное сильное гололедно-изморозевое отложение. Это означает, что на дорогах будет образовываться кристаллическая изморозь диаметром более 50 мм, что делает движение более опасным.

МЧС по Омской области просит горожан внимательнее относиться к погодным условиям и соблюдать правила дорожного движения.

·Общество

Об этом предупредили в Обь-Иртышском  управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сегодня, 1 декабря, по информации ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», в некоторых районах Омской области ожидается опасное сильное гололедно-изморозевое отложение. Это означает, что на дорогах будет образовываться кристаллическая изморозь диаметром более 50 мм, что делает движение более опасным.

МЧС по Омской области просит горожан внимательнее относиться к погодным условиям и соблюдать правила дорожного движения.