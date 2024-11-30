Омск-Информ
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·Происшествия

Причину возгорания выясняют сотрудники МЧС.
Сегодня утром в Крутинке загорелся частный дом. В 07:40 в МЧС поступило сообщение. На место выехали 5 пожарных на 2 автомобилях, которые ликвидировали открытое горение к 07:46. Площадь пожара составила 12 кв. м.
В происшествии погиб человек. Сейчас дознаватели выясняют, откуда и почему начался пожар.
·Происшествия

Причину возгорания выясняют сотрудники МЧС.
Сегодня утром в Крутинке загорелся частный дом. В 07:40 в МЧС поступило сообщение. На место выехали 5 пожарных на 2 автомобилях, которые ликвидировали открытое горение к 07:46. Площадь пожара составила 12 кв. м.
В происшествии погиб человек. Сейчас дознаватели выясняют, откуда и почему начался пожар.