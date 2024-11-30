Он также попросил доклад о происшествии.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту вчерашнего ДТП с автобусом и грузовиком в Омской области. Он также поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву представить по этой теме доклад.

Напомним, вчера по дороге из Шербакуля в Новоскатовку 50-летний водитель маршрутного автобуса врезался в КамАЗ. Пострадали как сам водитель, так и шесть его пассажиров. Двое находятся в реанимации, одному из них вызвали вертолет санавиации для отправки в городскую больницу.