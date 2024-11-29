Людмилу Волкову признали виновной в халатности.

Большеуковский районный суд Омской области вынес приговор экс-заместителю директора Большеуковского дома детства Людмиле Волковой. Ее признали виновной по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Установлено, что с августа по октябрь прошлого года, когда Волкова занимала должности заместителя директора и исполняющего обязанности руководителя учреждения, в результате ненадлежащего исполнения осужденной своих должностных обязанностей одна из воспитанниц совершала в отношении иных несовершеннолетних преступления против личности, в том числе с причинением телесных повреждений.

Суд назначил экс-руководителю учреждения наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. Прокуратура раздумывает над тем, пытаться ли оспорить приговор или оставить все как есть.

Прокурор Большеуковского района Омской области Сергей Бартенев уточнил, что наказание выбрано с учетом обстоятельств совершения преступления, относящегося к категории небольшой тяжести. Правда, ранее прокуратура предлагала оштрафовать экс-руководителя на 100 тыс. рублей и на 2 года лишить права заниматься воспитанием детей.

Отметим, что ту самую 16-летнюю воспитанницу признали виновной в истязаниях и побоях и дали два года колонии.