Омск-Информ
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·Общество

Пока ей грозит штраф в размере 100 тыс. рублей.
В Большеуковском районном суде Омской области прошли прения по уголовному делу бывшего заместителя директора «Большеуковского дома детства», которую обвиняют в халатности. По версии следствия, из-за ненадлежащего исполнения подсудимой своих должностных обязанностей одна из воспитанниц издевалась над другими.
Прокуратура предложила оштрафовать женщину на 100 тыс. рублей и на 2 года лишить права заниматься воспитанием детей. На следующем заседании 29 ноября подсудимой предоставят право выступить с последним словом.
Отметим, что ранее девочку, которая издевалась над другими детьми, отправили в воспитательную колонию на 2 года.
·Общество

Пока ей грозит штраф в размере 100 тыс. рублей.
В Большеуковском районном суде Омской области прошли прения по уголовному делу бывшего заместителя директора «Большеуковского дома детства», которую обвиняют в халатности. По версии следствия, из-за ненадлежащего исполнения подсудимой своих должностных обязанностей одна из воспитанниц издевалась над другими.
Прокуратура предложила оштрафовать женщину на 100 тыс. рублей и на 2 года лишить права заниматься воспитанием детей. На следующем заседании 29 ноября подсудимой предоставят право выступить с последним словом.
Отметим, что ранее девочку, которая издевалась над другими детьми, отправили в воспитательную колонию на 2 года.