Ей не удалось отделаться условным сроком из-за предыдущей судимости за кражу.

Ей не удалось отделаться условным сроком из-за предыдущей судимости за кражу.

Большеуковский суд признал 16-летнюю старосту из детдома виновной в хулиганстве и издевательствах над другими детьми. Как сообщили в прокуратуре, ее решили отправить в воспитательную колонию на 2 года.

Напомним, бывшую воспитанницу Большеуковского дома детства и старосту группы обвиняют в том, что она била и унижала двух других воспитанников. Она также стреляла в детей из пневматического пистолета. Об издевательствах стало известно после публикации в соцсетях видеозаписи, на которой девочка заставляет ровесницу голыми руками мыть унитаз.

Отметим, что на приговор повлияло то, что девочку уже судили за кражу денег с карты и тогда дали условный срок. Испытательный срок на момент совершения новых преступлений не истек.

После оглашения приговора девушку взяли под стражу в зале суда.