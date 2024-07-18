Омск-Информ
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·Происшествия

Житель Большеуковского района ушел из дома и не вернулся.

В Омской области с 5 июля ищут 75-летнего  жителя деревни Аев Большеуковского района Виталия Чечулина.

Дедушка вышел из дома две недели назад и не вернулся. В день своего исчезновения он был одет в синюю клетчатую рубашку, темно-серые штаны, серые сапоги, темную кепку.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

·Происшествия

Житель Большеуковского района ушел из дома и не вернулся.

В Омской области с 5 июля ищут 75-летнего  жителя деревни Аев Большеуковского района Виталия Чечулина.

Дедушка вышел из дома две недели назад и не вернулся. В день своего исчезновения он был одет в синюю клетчатую рубашку, темно-серые штаны, серые сапоги, темную кепку.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.