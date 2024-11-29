Омск-Информ
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·Происшествия

Тело убитого обнаружили врачи скорой помощи.

Омские силовики возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Причиной стало обнаружение врачами скорой помощи тела 34-летнего жителя Любинского района с многочисленными порезами.

Установлено, что преступление мог совершить 54-летний знакомый убитого. Что стало мотивом для таких действий, не уточняется. Подозреваемого задержали и заключили под стражу.

С места преступления изъято вещественное доказательство – кухонный нож. Следователи проводят осмотр и выявляют иные свидетельства убийства.

·Происшествия

Тело убитого обнаружили врачи скорой помощи.

Омские силовики возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Причиной стало обнаружение врачами скорой помощи тела 34-летнего жителя Любинского района с многочисленными порезами.

Установлено, что преступление мог совершить 54-летний знакомый убитого. Что стало мотивом для таких действий, не уточняется. Подозреваемого задержали и заключили под стражу.

С места преступления изъято вещественное доказательство – кухонный нож. Следователи проводят осмотр и выявляют иные свидетельства убийства.