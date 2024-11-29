Для завершения стройки пришлось вмешиваться прокуратуре.

В Омской области после вмешательства прокуратуры завершилось благоустройство центральной части поселка Нововаршавка. Общественное пространство должны были сдать еще в августе, но сроки затянулись.

Как установила в ходе проверки районная прокуратура, в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» между администрацией Нововаршавского городского поселения и ООО «МАР-СТРОЙ» был заключен муниципальный контракт на благоустройство центральной части поселка на сумму 17,8 млн рублей. В установленные контрактом сроки – 1 августа 2024 года – работы завершены не были, из-за чего прокуратура внесла директору ООО «МАР-СТРОЙ» представление. Также по инициативе прокуратуры он привлечен к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие) и оштрафован на 30 тыс. рублей.

Сейчас благоустройство завершено.