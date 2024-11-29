Приоритетом для работы министерства является реализация инфраструктурных проектов и повышение качества образования.

Новый министр образования Омской области Ольга Степанова сегодня была представлена коллективу ведомства. Чиновница, пришедшая в Минобразования с поста первого замминистра порта, рассказала, чем займется на новом месте работы.

– Приоритетными сейчас являются реализация инфраструктурных проектов, повышение качества образования, обновление школьного транспорта, капитальный ремонт общеобразовательных и дошкольных учреждений, модернизация техникумов и колледжей, строительство школ и детских садов, поддержка талантов, воспитание гармонично развитой личности, – написала Степанова в своем телеграм-канале.

Кроме того, с 2025 года в ведение Минобразования переходит организация детского отдыха и оздоровления. Степанова подчеркнула, что детские лагеря должны стать более современными и комфортными.

– Будем продолжать участвовать в федеральной программе, чтобы улучшать условия отдыха для ребят. Сейчас мы первые в стране по объемам привлекаемого федерального финансирования, будем стремиться, чтобы так и оставалось! – заявила новый министр образования.

В ближайшее время Ольга Степанова намерена встретиться с руководителями всех структурных подразделений министерства и муниципальных органов управления образованием, чтобы обсудить проблемы отрасли. Их, как известно, немало.